Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην ΕΛ.ΑΣ. έπειτα από τον εντοπισμό ενός ύποπτου αντικειμένου, κοντά στην Αμερικανική Πρεσβεία.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), το οποίο πραγματοποίησε τον απαραίτητο έλεγχο σε μια παρατημένη βαλίτσα προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει κίνδυνος.

Όπως διαπιστώθηκε η βαλίτσα δεν περιείχε κάτι ύποπτο.

Για λόγους ασφαλείας, η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε άμεση διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε κεντρικούς οδικούς άξονες της περιοχής.

Ειδικότερα, η κίνηση διακόπηκε στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας από το ύψος της οδού Δορυλαίου στο ρεύμα κατεύθυνσης προς την Αθήνα, καθώς και από το ύψος της οδού Παπαδιαμαντοπούλου στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Κηφισίας, με αποτέλεσμα να καταγράφονται ήδη οι πρώτες καθυστερήσεις στους γύρω δρόμους.

Όπως ανέφερε στην αρχική της ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

«Λόγω διενέργειας ελέγχου ΤΕΕΜ σε ύποπτο αντικείμενο (βαλίτσα) διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λ. Βασ. Σοφίας, από το ύψος της οδού Δορυλαίου στο ρεύμα προς Αθήνα και από το ύψος της οδού Παπαδιαμαντοπούλου στο ρεύμα προς Λ. Κηφισίας.»