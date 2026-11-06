Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων έχει τεθεί σε ισχύ στην οδό Ανδρομάχης, από το ύψος της οδού Μιαούλη, στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, λόγω ελέγχου σε ύποπτο αντικείμενο.

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί οι αρμόδιες Αρχές, ενώ η κυκλοφορία έχει διακοπεί προσωρινά για λόγους ασφαλείας.

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.