Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική και στις αρμόδιες υπηρεσίες τις τελευταίες ώρες, εξαιτίας μιας έντονης οσμής υγραερίου που έχει «σκεπάσει» πολλές περιοχές της Αττικής.

Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στα νότια προάστια, ωστόσο η μυρωδιά έχει εξαπλωθεί ως το κέντρο της Αθήνας.

Μέχρι στιγμής οι Αρχές δεν έχουν εντοπίσει την αιτία του προβλήματος, ενώ απευθύνουν συστάσεις στους κατοίκους των περιοχών που είναι έντονη η οσμή, να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά παράθυρα.

Γραφεία, επιχειρήσεις και σχολεία σε Παλαιό Φάληρο, Γλυφάδα, Καλλιθέα, Νέο Κόσμο, Άγιο Δημήτριο, Νέα Σμύρνη και Πειραιά έχουν εκκενωθεί προληπτικά για λόγους ασφαλείας. Σημειώνεται πως εκκενώθηκε και το Δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο μέχρι στιγμής, ενώ η εταιρεία διανομής αερίου, ENAON, υπογραμμίζει πως δεν έχει υπάρξει κάποια βλάβη.

Επίσης, σύμφωνα με πηγές του ΕΚΠΑ, προς το παρόν δεν επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει αυξημένη ποσότητα φυσικού αερίου ή συναφών ουσιών στην ατμόσφαιρα.

Ενήμερη για το συμβάν είναι και η Πυροσβεστική.

Δείτε δηλώσεις από κατοίκους και επαγγελματίες του Παλαιού Φαλήρου (Βίντεο: Δανάη Μαραγκού}:

Η ανακοίνωση του Δήμου Νέας Σμύρνης – «Μείνετε σε χώρους με κλειστά παράθυρα»

«Έντονη δυσάρεστη οσμή παρατηρείται την τελευταία ώρα στα Νότια Προάστια και συγκεκριμένα στους Δήμους Νέας Σμύρνης, Π. Φαλήρου, Αγ. Δημητρίου, Καλλιθέας, Γλυφάδας, Αλίμου. Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων η οσμή δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου.

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης έχει ενημερώσει τους φορείς της Πολιτείας (Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας) προκειμένου να διαπιστωθεί για τι ακριβώς πρόκειται.

Από την υπηρεσία του ΠΕΡΠΑ (Περιορισμός Ρύπανσης και Εξοικονόμηση Πετρελαίου & Αερίου) πάντως έχει δοθεί η διαβεβαίωση προς τον Δήμο ότι η οσμή δεν είναι αποτέλεσμα επικίνδυνης περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Η μέχρι τώρα σύσταση είναι η παραμονή σε χώρους με κλειστά παράθυρα».

Δείτε την ανάρτηση:

Αντίστοιχο περιστατικό τον Μάιο του 2023

Στις 16 Μαΐου του 2023, είχαν γίνει καταγγελίες από κατοίκους των περιοχών της Νέας Ιωνίας, του Γαλατσίου και του Ψυχικού για μια παρόμοια έντονη οσμή. Η Πυροσβεστική και τότε είχε δηλώσει πως δεν υπήρχε κάποιο συμβάν, παρά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν.

Ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτικής Προστασίας

«Το ΕΣΚΕΔΙΚ από τις 11:40 έχει δεχθεί αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου σε περιοχές της Αττικής. Άμεσα αναπτύχθηκαν οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διενέργεια ελέγχων στα σημεία από όπου προέρχονται οι αναφορές. Σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου.

Αντίστοιχα, από την ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ Αττικής αναφέρεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα. Παράλληλα, σε επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος ,σε εκτενείς ελέγχους που έχει εκτελέσει πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό.

Για το συμβάν έχουν ενημερωθεί η Γ.Γ Περιβάλοντος του ΥΠΕΝ με το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, καθώς και η αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής».

Οι έρευνες και οι έλεγχοι συνεχίζονται.