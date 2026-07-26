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Συναγερμός έχει σημάνει στην ΕΛ.ΑΣ., λόγω ύποπτης βαλίτσας που εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες η βαλίτσα εντοπίστηγκε στο Μοναστηράκι, μια περιοχή με ιδιαίτερα αυξημένη τουριστική κίνηση.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Αστυνομίας οι οποίες και έχουν αποκλείσει τον χώρο.

Στην περιοχή έχουν φτάσει και οι πυροτεχνουργοί, προκειμένου να εξετάσουν τη βαλίτσα.

Η Αστυνομία έχει προσωρήσει και σε διακοπή της κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στη συμβολή των οδών Αθηνάς και Βορέου, στη συμβολή των οδών Ερμού και Αγίων Ασωμάτων, καθώς και στη συμβολή των οδών Μητροπόλεως και Αιόλου.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα παραμείνουν σε ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί ο έλεγχος του αντικειμένου από το κλιμάκιο του ΤΕΕΜ.