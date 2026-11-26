Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (26/11) σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο στη Βούλα, όταν ανήλικος μαθητής έχασε τις αισθήσεις του, προκαλώντας συναγερμό στο σχολείο.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο διακόμισε τον ανήλικο αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας. Παράλληλα, ειδοποιήθηκαν οι οικείοι του, με τη μητέρα του να φτάνει πρώτη στο σχολείο. Πρόκειται για μαθητή της Α΄ Λυκείου, ο οποίος, κατά δήλωσή του, είχε κάνει χρήση ναρκωτικής ουσίας.

Σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για να διακριβωθεί πώς βρέθηκαν τα ναρκωτικά στην κατοχή του ανηλίκου καθώς και ποιος του προμήθευσε τις ουσίες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο νεαρός μαθητής φέρεται να παρουσιάζει κενά μνήμης και να μην θυμάται προς το παρόν τίποτα από όσα προηγήθηκαν.