Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές Αρχές στα Χανιά αλλά και σε ολόκληρη την Κρήτη για την εξαφάνιση 52χρονου.

Έφυγε από το σπίτι του με το αυτοκίνητο το πρωί της Τετάρτης – Η σύζυγός του ενημέρωσε τις Αρχές

Ο 52χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες του patris, έφυγε από το σπίτι του το πρωί της Τετάρτης με το αυτοκίνητό του, χωρίς ωστόσο να πάρει μαζί του το κινητό του τηλέφωνο και από τότε δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Η σύζυγος του ενημέρωσε τις αστυνομικές Αρχές το βράδυ της Τετάρτης. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης ο 52χρονος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.