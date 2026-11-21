Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι ελληνικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ έπειτα από το κύμα κυβερνοεπιθέσεων που έπληξε συστήματα εμπορικής ψύξης σε καταστήματα ευρωπαϊκών χωρών, με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ), την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) να προχωρούν σε στοχευμένες συστάσεις και προειδοποιήσεις.

Η ανησυχία εντάθηκε μετά τις κυβερνοεπιθέσεις που σημειώθηκαν τη νύχτα της 1ης προς 2 Νοεμβρίου 2026, επηρεάζοντας περισσότερα από 100 καταστήματα, μεταξύ αυτών σούπερ μάρκετ, επιχειρήσεις τροφίμων και κρεοπωλεία στο Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, τη Σουηδία, την Ιρλανδία και την Εσθονία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, η εταιρεία Danfoss επιβεβαίωσε ότι οι επιθέσεις αφορούσαν προϊόντα της, με τις περισσότερες συσκευές που επλήγησαν να είναι παλαιότερα μοντέλα που δεν υποστηρίζονται πλέον και δεν λαμβάνουν ενημερώσεις ασφαλείας.

Στην Ελλάδα, η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας έχει εντοπίσει περισσότερους από 300 ελεγκτές εμπορικής ψύξης (μεταξύ άλλων των εταιρειών Danfoss, Copeland/Dixell και Carel), στοιχείο που δεν υποδηλώνει παραβίαση, αλλά αναδεικνύει την ανάγκη ελέγχου των εγκαταστάσεων.

Όπως αναφέρει η ΕΣΕ, η οποία σε συνεργασία με ειδικούς και την Αρχή προσδιόρισε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της απειλής και ενημέρωσε τα μέλη της, «μέχρι σήμερα δεν έχει προκύψει κανένα θέμα στα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα».

Οι τέσσερις οδηγίες προστασίας και οι προειδοποιήσεις της Αρχής

Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας προειδοποιεί ότι η μη λήψη μέτρων μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια νωπών και κατεψυγμένων προϊόντων ακόμη και μέσα σε μία νύχτα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ελλοχεύει ακόμη και κίνδυνος πυρκαγιάς.

Στο πλαίσιο αυτό, διαβιβάστηκαν στις επιχειρήσεις τέσσερις συγκεκριμένες οδηγίες θωράκισης:

Αποσύνδεση από το δημόσιο διαδίκτυο: Τα συστήματα ελέγχου ψύξης πρέπει να αποσυνδεθούν από το δημόσιο διαδίκτυο, με την απομακρυσμένη πρόσβαση να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω ασφαλούς σύνδεσης VPN και πολυπαραγοντικής αυθεντικοποίησης. Αλλαγή κωδικών και ενημερώσεις: Άμεση αντικατάσταση των προεπιλεγμένων κωδικών πρόσβασης και εγκατάσταση όλων των διαθέσιμων ενημερώσεων ασφαλείας. Αντικατάσταση παλαιού εξοπλισμού: Απόσυρση και αντικατάσταση παλαιών συσκευών που δεν υποστηρίζονται πλέον από τον κατασκευαστή και δεν λαμβάνουν ενημερώσεις. Ενημέρωση τεχνικών συνεργατών: Άμεση κινητοποίηση των τεχνικών που εγκαθιστούν και συντηρούν τα συστήματα ψύξης, ώστε να εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση τα μέτρα προστασίας.

Η παρέμβαση του ΕΦΕΤ για την ασφάλεια των τροφίμων

Παράλληλα, ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) εφιστά την προσοχή των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των σούπερ μάρκετ και των κρεοπωλείων, στη διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας σε όλα τα στάδια, από την παραγωγή και τη μεταφορά έως την αποθήκευση και τη διάθεση στον καταναλωτή.

«Εφόσον υπάρχει πιθανότητα η διακοπή της ψύξης να έχει επηρεάσει την ασφάλεια των τροφίμων, οι εν λόγω επιχειρήσεις οφείλουν να αποσύρουν τα συγκεκριμένα προϊόντα από την αγορά», υπογραμμίζει ο Φορέας, υπενθυμίζοντας την ανάγκη εφαρμογής των οδηγιών κυβερνοασφάλειας και επισημαίνοντας ότι, σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης που επηρεάζει ή ενδέχεται να επηρεάσει τα συστήματα ψύξης και την ασφάλεια των τροφίμων, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα τον ΕΦΕΤ.