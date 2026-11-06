Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές το πρωί της Παρασκευής, έπειτα από τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στο κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή των Εξαρχείων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αντικείμενο εντοπίστηκε επί της οδού Σπυρίδωνος Τρικούπη, κοντά στη συμβολή με την οδό Τοσίτσα.

Αμέσως τέθηκαν σε εφαρμογή τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή, προκειμένου να διενεργηθεί ο απαραίτητος έλεγχος.

Για λόγους ασφαλείας, η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Σπυρίδωνος Τρικούπη, στο τμήμα που εκτείνεται από την οδό Τοσίτσα έως και την πλατεία Εξαρχείων. Οι έρευνες των αρμόδιων κλιμακίων βρίσκονται σε εξέλιξη.