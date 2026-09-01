Πυρκαγιά ξέσπασε σε σχολικό λεωφορείο νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης, 1η Σεπτεμβρίου, στην Λ. Αθηνών – Σουνίου (στα Λιμανάκια – Ribas) στο δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, προκαλώντας την ταχύτατη κινητοποίηση των Αρχών.

Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:15. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορωπίου και έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την πυρκαγιά καταστράφηκε ολοσχερώς το όχημα. Ωστόσο, σημειώνεται πως δεν υπήρχαν παιδιά εντός του σχολικού λεωφορείου ενώ οδηγός και συνοδηγός αποχώρησαν με ασφάλεια.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε λεωφορείο επί της Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου στο δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 4 οχήματα — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 1, 2026

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.