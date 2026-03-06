Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής έξω από τη ΓΑΔΑ όταν ένας άνδρας αφρικανικής καταγωγής απειλούσε να ανατιναχθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα άτομο άστεγο και ψυχικά ασθενή.

Λόγω του περιστατικού διεκόπη για λίγο η κυκλοφορία στην Αλεξάνδρας από την Πανόρμου στο ρεύμα προς την Πατησίων και στη Δημητσάνας από το ύψος της Αλεξάνδρας.

Τελικά το συμβάν έληξε με τους αστυνομικούς να τον ακινητοποιούν χωρίς να υπάρξει κανένας κίνδυνος.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι το άτομο στην πλάτη του κουβαλούσε σακίδιο και στα χέρια του κρατούσε αντικείμενο που έμοιαζε με χειροβομβίδα.

Ο άνδρας ζητούσε επίσης τηλέφωνο για να μιλήσει.