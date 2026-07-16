Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 16/07 προληπτικοί ψεκασμοί σε περιοχές της Γλυφάδας, μετά το κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου, που επιβεβαιώθηκε επίσημα στην ευρύτερη περιοχή.

Τα σημεία των ψεκασμών

Οι ψεκασμοί ξεκίνησαν στις 06:00 το πρωί από ειδικό συνεργείο του τμήματος Καταπολέμησης Κουνουπιών της Περιφέρειας Αττικής. Οι επιχειρήσεις εστιάζονται σε συγκεκριμένα τμήματα της Γλυφάδας και ειδικότερα πέριξ της οδού Ζαμάνου και στις οδούς Ήρας, Ερμού και Αριάδνης.

Οι αρχές υπογραμμίζουν ότι πρόκειται για δράσεις με καθαρά προληπτικό χαρακτήρα, οι οποίες εκτελούνται σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες και τον Δήμο Γλυφάδας.

Αυστηρά μέτρα σήμανσης

Με την ολοκλήρωση του ψεκασμού, το συνεργείο τοποθετεί αμέσως προστατευτική κορδέλα και ενημερωτικό σημείωμα με την ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ». Οι περαστικοί καλούνται να μην αγγίζουν τις ψεκασμένες επιφάνειες, όπως είναι οι φυλλωσιές και άλλα στοιχεία εντός του οριοθετημένου χώρου.

Η ενημέρωση των κατοίκων και οδηγίες προφύλαξης

Η κινητοποίηση των αρχών ξεκίνησε αμέσως μόλις δόθηκε η επίσημη ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ για την καταγραφή του επιβεβαιωμένου κρούσματος. Από την πλευρά της, η δημοτική αρχή έσπευσε να καθησυχάσει τους πολίτες, τονίζοντας πως δεν συντρέχει απολύτως κανένας λόγος ανησυχίας.

Με στόχο την έγκαιρη προετοιμασία των δημοτών, ο Δήμος Γλυφάδας είχε προχωρήσει από την προηγούμενη κιόλας ημέρα, σε θυροκολλήσεις σχετικών ανακοινώσεων στους δρόμους από όπου είχε προγραμματιστεί να περάσει το συνεργείο.

Μέσω αυτής της ειδοποίησης, οι κάτοικοι ενημερώθηκαν εγκαίρως ώστε να λάβουν τα απαραίτητα οικιακά μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια των ψεκασμών, όπως:

Να μην αφήσουν απλωμένα ρούχα στα μπαλκόνια τους

Να κρατήσουν τα κατοικίδια ζώα τους κλεισμένα μέσα στα διαμερίσματα.

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων «κοινών» κουνουπιών και δεν μεταδίδεται σε καμία περίπτωση από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Η χθεσινή έκθεση του ΕΟΔΥ για τα 7 επιβεβαιωμένα κρούσματα

Στην εβδομαδιαία έκθεσή του, που δημοσιοποιήθηκε χθες 15/07, για τα κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου ο ΕΟΔΥ αναφέρει ότι έχουν ήδη εντοπιστεί 7 περιπτώσεις ασθενών στη χώρα μας. Εξ αυτών 6 κρούσματα παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ), όπως εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα ή οξεία χαλαρή παράλυση και 1 κρούσμα είχε ήπια συμπτώματα.

Εξ αυτών 3 ασθενείς νοσηλεύονται (2 σε απλές κλινικές και 1 σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας – ΜΑΦ), ενώ 4 ασθενείς έχουν λάβει εξιτήριο.

Η γεωγραφική κατανoμή των κρουσμάτων

Τα 7 κρούσματα έχουν καταγραφεί σε 6 Δήμους, εντός 5 Περιφερειακών Ενοτήτων, στις Περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλίας:

Περιφέρεια Αττικής: Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος: 2 κρούσματα (με εκδηλώσεις ΚΝΣ)

Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας: 1 κρούσμα (με εκδηλώσεις ΚΝΣ)

Δήμος Αγίας Παρασκευής: 1 κρούσμα (με εκδηλώσεις ΚΝΣ)

Δήμος Γλυφάδας: 1 κρούσμα (με εκδηλώσεις ΚΝΣ) Περιφέρεια Θεσσαλίας: Δήμος Λαρισαίων: 1 κρούσμα (με εκδηλώσεις ΚΝΣ)

Δήμος Παλαμά (Καρδίτσας): 1 κρούσμα (χωρίς εκδηλώσεις ΚΝΣ)

Στα συμπεράσματα της έκθεσης του ΕΟΔΥ αναφέρεται: