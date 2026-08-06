Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα νέα επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στη Λαγκάδα Κεφαλονιάς, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά στη γνωστή, ανεξέλεγκτη τοξική χωματερή της περιοχής. Στην εστία της φωτιάς σπεύδουν τέσσερα οχήματα με δεκαοκτώ πυροσβέστες, καταβάλλοντας προσπάθειες για τον ταχύ περιορισμό των φλογών και την αποτροπή επέκτασής τους.

Πρόκειται για έναν χώρο που παραμένει χωρίς ουσιαστική παρέμβαση εδώ και σχεδόν έναν χρόνο, παρά τις επανειλημμένες αποκαλύψεις του Kefalonia Press. Τα φωτογραφικά ντοκουμέντα και τα τεκμηριωμένα ρεπορτάζ έχουν αναδείξει επανειλημμένα τη συνεχιζόμενη απόθεση επικίνδυνων υλικών και απορριμμάτων, χωρίς να έχει δοθεί μέχρι σήμερα καμία οριστική λύση.

Η νέα αυτή ανάφλεξη επαναφέρει με τον πιο έντονο τρόπο τους φόβους για τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και το φυσικό περιβάλλον. Η καύση τοξικών αποβλήτων συνεπάγεται την απελευθέρωση ιδιαίτερα επικίνδυνων ρύπων στην ατμόσφαιρα, καθιστώντας την κατάσταση κρίσιμη.