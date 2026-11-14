Έντονη ανησυχία και προβληματισμό προκαλεί στη Λαμία το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στο Παράρτημα Παιδικής Προστασίας Φθιώτιδας, φέρνοντας στην επιφάνεια τα θεσμικά κενά στη διαχείριση της νεανικής παραβατικότητας.

Τρεις ανήλικοι Ρομά, οι οποίοι φιλοξενούνται προσωρινά στη δομή, κατασκεύασαν και πυροδότησαν αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα του προσωπικού, προτού οδηγηθούν στον Εισαγγελέα και επιστρέψουν εκ νέου στον ίδιο χώρο.

Το χρονικό των εκρήξεων και η εισαγγελική απόφαση

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το συμβάν εκτυλίχθηκε στον προαύλιο χώρο του ιδρύματος. Οι τρεις ανήλικοι ανέμειξαν υδατικό διάλυμα υδροχλωρικού οξέος με μικρές μπάλες αλουμινόχαρτου μέσα σε πλαστικά μπουκάλια.

Η πρώτη έκρηξη σημειώθηκε στον χώρο στάθμευσης, προκαλώντας εκκωφαντικό θόρυβο. Από τη χημική αντίδραση γλίτωσε κυριολεκτικά από θαύμα τον τραυματισμό ένας 40χρονος παιδαγωγός με αναπηρία (ΑμεΑ) που εργάζεται στη δομή και βρισκόταν στο σημείο εκείνη τη στιγμή.

Ακολούθησαν ακόμη δύο εκρήξεις με την ίδια μεθοδολογία στα γήπεδα μπάσκετ και ποδοσφαίρου του προαυλίου. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας προχώρησαν στη σύλληψη των δραστών, κατασχέτοντας τρία φθαρμένα πλαστικά μπουκάλια, καθώς και ένα τέταρτο μπουκάλι με υδροχλωρικό οξύ που είχε εντοπιστεί νωρίτερα στο γραφείο της διευθύντριας και είχε παραδοθεί στις Αρχές.

Μετά την απολογία τους στον Εισαγγελέα, οι ανήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι και επέστρεψαν στη δομή με τον περιοριστικό όρο της υποχρεωτικής συνδρομής τους στην καθαριότητα και τον ευπρεπισμό των χώρων.

Ο φόβος των εργαζομένων και τα αιτήματα στη Δικαιοσύνη

Το συγκεκριμένο επεισόδιο δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Lamianow.gr, ανήλικοι της δομής έχουν απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές, καθώς πρόσφατα ένας εξ αυτών είχε προκαλέσει εκτεταμένες φθορές στις εγκαταστάσεις και είχε επιχειρήσει δύο φορές να διαφύγει, κινητοποιώντας την ΕΛ.ΑΣ. και τον μηχανισμό Amber Alert.

Παρά την άρτια στελέχωση του Παραρτήματος με ψυχολόγο, παιδοψυχίατρο, παιδαγωγούς, κοινωνικούς λειτουργούς και επιμελήτριες, η καθημερινότητα έχει καταστεί εξαιρετικά επισφαλής. Οι εργαζόμενοι εκφράζουν ανοιχτά τον φόβο τους για τη σωματική τους ασφάλεια, βλέποντας παράλληλα να διαταράσσεται η ηρεμία των υπολοίπων παιδιών.

Για τον λόγο αυτό, ο Διοικητής της δομής, Δημήτρης Δρακάκης, έχει απευθυνθεί επανειλημμένα εγγράφως στη Δικαιοσύνη, ζητώντας τη μεταφορά των κατ’ εξακολούθηση παραβατικών ανηλίκων σε εξειδικευμένες κρατικές δομές με αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Πίσω από την ένταση, ωστόσο, παραμένει η βαθιά κοινωνική πληγή παιδιών που βιώνουν τον αποκλεισμό, στερούμενα το οικογενειακό περιβάλλον και τα απαραίτητα όρια.

Η φωτεινή πλευρά της δομής και η στήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το έργο του Παραρτήματος Παιδικής Προστασίας Φθιώτιδας, ωστόσο, δεν περιορίζεται στα προβλήματα διαχείρισης, καθώς το προσωπικό καταβάλλει καθημερινά υπεράνθρωπες προσπάθειες με απτά, θετικά αποτελέσματα. Μόλις το τελευταίο διάστημα, πέντε παιδιά βρήκαν την παντοτινή τους οικογένεια μέσω υιοθεσίας, ενώ τέσσερις έφηβοι ολοκλήρωσαν τον κύκλο τους στο ίδρυμα και εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης σε Διαμερίσματα, κάνοντας τα πρώτα τους βήματα στην κοινωνία με την υποστήριξη ειδικών.

Την κοινωνική προσφορά της δομής αναγνώρισε έμπρακτα και η ακαδημαϊκή κοινότητα. Αντιπροσωπεία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με επικεφαλής τον Πρύτανη Χαράλαμπο Μπιλλίνη, επισκέφθηκε το Παράρτημα στη Λαμία, προσέφερε δώρα στα παιδιά και ενημερώθηκε αναλυτικά για τις ανάγκες του κέντρου. Η δομή παραμένει ένας ζωντανός πυλώνας αλληλεγγύης για ευάλωτες παιδικές ψυχές, έχοντας πλέον επιτακτική ανάγκη από θεσμικές παρεμβάσεις που θα διασφαλίζουν την προστασία όλων.