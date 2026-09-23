Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση στη Νίκαια, έπειτα από αναφορά για περιστατικό ομηρίας το απόγευμα της Τετάρτης (23/9).

Ειδικότερα, ένας άνδρας φέρεται να κρατά παρά τη θέλησή της μια γυναίκα εντός κατοικίας στην οδό Σοφοκλέους 20, υποστηρίζοντας ότι φέρει οπλισμό.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει την περιοχή και βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για την ασφαλή κατάληξη του συμβάντος. Για τη διευκόλυνση της επιχειρησιακής δράσης, η Τροχαία διαέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σοφοκλέους, πραγματοποιώντας εκτροπές στη διασταύρωση με την οδό Βουρνόβα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί οι ακριβείς συνθήκες, η κατάσταση της υγείας της γυναίκας, ούτε έχει επιβεβαιωθεί αν ο άνδρας κατέχει πράγματι πυροβόλο όπλο.