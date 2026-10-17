Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι του Σαββάτου, 17 Οκτωβρίου, καθώς εντοπίστηκε παλαιός οπλισμός σε δώμα τετραώροφης πολυκατοικίας στη Νίκαια.

Συγκεκριμένα, στην οδό Νέστορος, ο ιδιοκτήτης του κτηρίου εντόπισε μέσα σε ένα αντικείμενο που έμοιαζε με κουτί, δύο χειροβομβίδες, μεγάλο αριθμό φυσιγγιών και ένα όπλο παλαιού τύπου. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

Ακόμη, σημειώνεται πως στην πολυκατοικία όπου βρέθηκε ο παλαιός οπλισμός αναμένεται να μεταβεί κλιμάκιο της ΤΕΝΞ (Τάγμα Εκκαθαρίσεως Ναρκοπεδίων Ξηράς) για την παραλαβή των χειροβομβίδων και του όπλου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οπλισμός φέρεται να ανήκει σε ηλικιωμένο ένοικο της πολυκατοικίας, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.