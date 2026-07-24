Νέος συναγερμός σήμανε στις πυροσβεστικές Αρχές το βράδυ της Παρασκευής λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε στη Σάμο σε δασικό περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή του όρους Καρβούνη.

Ειδικότερα, η εστία εντοπίστηκε γύρω στις 22:30 στη θέση «Προφήτης Ηλίας», κινητοποιώντας άμεσα τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Το μέτωπο εξελίσσεται σε δύσβατο και απόκρημνο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει την προσέγγιση των επίγειων μέσων, ωστόσο σύμφωνα με την πρώτη εικόνα των αρμόδιων αρχών, η πυρκαγιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές ή άλλες υποδομές του νησιού.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 14ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 10 οχήματα.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας ενώ έχει ενεργοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.