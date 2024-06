Ο παρουσιαστής του BBC Μάικλ Μόσλεϊ αγνοείται στη Σύμη, σύμφωνα με βρετανικά μέσα.

Ο 67χρονος είναι γνωστός για τις εμφανίσεις του σε τηλεοπτικές εκπομπές όπως το This Morning και το The One Show. Είναι επίσης οικοδεσπότης του podcast Just One Thing του BBC για την υγεία.

Η αστυνομία φοβάται ότι ο Μόσλεϊ μπορεί «να έπεσε από ύψος» κατά τη διάρκεια πεζοπορίας κατά μήκος της παραλίας του Αγίου Νικολάου στη Σύμη.

Η σύζυγός του Κλερ Μπέιλι, σήμανε συναγερμό αφού ο άνδρας της είχε ξεκινήσει την εξόρμηση το μεσημέρι της Τετάρτης στις 1:30 και δεν επέστρεψε μέχρι τις 7.30 μ.μ.. Ειδοποίησε τις αρχές οι οποίες άρχισαν να ερευνούν τη διαδρομή κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά δεν μπόρεσαν να τον εντοπίσουν.

Εν τω μεταξύ, μια κοινοτική ομάδα του Facebook στη Σύμη απηύθυνε έκκληση για πληροφορίες και ανέβασε μια φωτογραφία του παρουσιαστή με βερμούδα, μπλε μπλουζάκι πόλο, καπέλο του μπέιζμπολ και γυαλιά ηλίου.

Έγραψαν: «Έχετε δει αυτόν τον άνδρα; Ξεκίνησε να επιστρέψει με τα πόδια από τον Άγιο Νικόλαο περίπου στις 13.30 και δεν κατάφερε να επιστρέψει στο σπίτι του. Οι φίλοι του ανησυχούν καθώς έχουν περάσει 6 ώρες από την τελευταία φορά που τον είδαν. Το όνομά του είναι Dr Mike Mosley και είναι γνωστό πρόσωπο για πολλούς Βρετανούς, καθώς έχει εμφανιστεί στο BBC.Η αστυνομία και η ακτοφυλακή έχουν ενημερωθεί και η ΕΜΑΚ, η ομάδα διάσωσης του νησιού, συμμετέχει επίσης».