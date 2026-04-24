Ανησυχία προκαλούν στη Ζάκυνθο τα τρία επιβεβαιωμένα κρούσματα λεπτοσπείρωσης που καταγράφηκαν μέσα στον Απρίλιο, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ένας 74χρονος άνδρας, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από σοβαρή λοίμωξη και νοσηλεία στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού.

Τα άλλα δύο περιστατικά αφορούν άνδρες ηλικίας 21 και 34 ετών, οι οποίοι διαγνώστηκαν με τη νόσο τις τελευταίες ημέρες. Ο 21χρονος έχει ήδη αναρρώσει, ενώ ο 34χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Όπως διευκρινίζει ο ΕΟΔΥ, τα περιστατικά δεν εμφανίζουν επιδημιολογική σύνδεση, καθώς προέρχονται από διαφορετικές περιοχές του νησιού με αποστάσεις μεταξύ 1,5 και 5 χιλιομέτρων και δεν υπάρχει οικογενειακή ή επαγγελματική σχέση μεταξύ των ασθενών.

Ο οργανισμός επισημαίνει ότι η Ζάκυνθος παρουσιάζει διαχρονικά αυξημένη συχνότητα λεπτοσπείρωσης, λόγω των ιδιαίτερων γεωγραφικών και περιβαλλοντικών συνθηκών της. Παράλληλα, οι έντονες βροχοπτώσεις και τα πλημμυρικά φαινόμενα των τελευταίων εβδομάδων θεωρείται ότι ευνοούν τη διασπορά του βακτηρίου στο περιβάλλον.

Για τον λόγο αυτό, κλιμάκιο του ΕΟΔΥ αναμένεται να μεταβεί στο νησί για διερεύνηση των κρουσμάτων και ενημέρωση των κατοίκων, ενώ οι τοπικές υγειονομικές υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.

Οι αρχές συστήνουν στους πολίτες να αποφεύγουν την επαφή με στάσιμα νερά, να τηρούν βασικούς κανόνες υγιεινής και να απευθύνονται άμεσα σε γιατρό σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων όπως πυρετός, πονοκέφαλος, μυαλγίες, έντονη κόπωση ή αδυναμία.

Η λεπτοσπείρωση είναι βακτηριακή λοίμωξη που μεταδίδεται κυρίως μέσω μολυσμένου νερού, εδάφους ή ούρων ζώων, κυρίως τρωκτικών. Αν και αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με έγκαιρη αντιβιοτική αγωγή, μπορεί να εξελιχθεί σοβαρά, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους και άτομα με υποκείμενα νοσήματα.