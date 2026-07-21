Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Τρίτης 21 Ιουλίου στον χώρο μπροστά από τα εκδοτήρια της Ακρόπολης, μετά από απρόκλητη επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε στη νότια είσοδο, ακριβώς απέναντι από το Μουσείο σε ζευγάρι τουριστών.

Ένας άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, άρχισε να απειλεί διερχόμενους και επιτέθηκε στους δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες, προκαλώντας τους τραύματα στα χέρια και τα πόδια.

Ο δράστης ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη άμεσα από αστυνομικούς, ενώ στους τραυματίες παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος και οι δύο τραυματίες δεν διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους και εξετάζεται από τους γιατρούς αν θα χρειαστούν ή όχι νοσηλεία.

Βίντεο από το σημείο που έγινε η επίθεση:

Το χρονικό της επίθεσης έξω από το Μουσείο Ακρόπολης

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 08:03 το πρωί, στη νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, ακριβώς απέναντι από το Μουσείο και τα εκδοτήρια εισιτηρίων.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας διερχόμενη γυναίκα ειδοποίησε το Κέντρο Άμεσης Δράσης για το περιστατικό.

Από την επίθεση, ο Ελληνοαμερικανός τουρίστας υπέστη τραυματισμούς στα χέρια και μεταφέρθηκε για νοσηλεία στον Ερυθρό Σταυρό. Νωρίτερα οι διασώστες χρειάστηκε να του κάνουν τουρνικέ (ιμάντας ίσχαιμης περίδεσης, που σταματά την αιμορραγία), πριν αποφασιστεί η μεταφορά του στο νοσοκομείο. Η γυναίκα φέρει ελαφρύτερους τραυματισμούς στα πόδια και ειδικότερα στον μηρό.

Πληροφορίες από όσους βρέθηκαν κοντά στο περιστατικό αναφέρουν ότι ο δράστης δοκίμασε να επιτεθεί στη γυναίκα. Προηγουμένως, ήταν κρυμμένος σε θάμνους και πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά στο ζευγάρι. Ο σύζυγός της προσπάθησε να προστατεύσει με τα χέρια του την γυναίκα, μόλις είδε το μαχαίρι που στόχευε τον μηρό της. Τότε ήταν που δέχτηκε το χτύπημα από τον δράστη στον καρπό του χεριού του.

Το προφίλ του δράστη

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είναι γεννημένος το 1966 ( 60 ετών) και πιθανόν είναι άστεγος.

Επιπλέον, ο 60χρονος στο παρελθόν έχει συλληφθεί:

Το 2026 για εξύβριση σε βάρος ατόμου (ΑΤ Κυψελης).

Το 2019 από ομάδα ΔΙ.ΑΣ. για κατοχή μαχαιριού (ΑΤ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ).

Από το 2019 μέχρι το 2024: αρκετές φορές σε αστυνομικά τμήματα για εξακρίβωση στοιχείων

Άμεση κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. και παροχή πρώτων βοηθειών

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα Αστυνομικές δυνάμεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών. Οι αστυνομικοί, των λεγόμενων πεζών περιπολιών, κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη και να τον συλλάβουν.

Παράλληλα, εκλήθη και έφτασε άμεσα μοτοσικλέτα ταχείας ανταπόκρισης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου προσέφερε τις πρώτες βοήθειες στους δύο τραυματισμένους τουρίστες.

Όπως προκύπτει από τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης που συνελήφθη αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και έχει οδηγηθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως για τα περαιτέρω.