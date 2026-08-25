Μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή της Ανθούσας, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις εντός του επαγγελματικού χώρου, δημιουργώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους και τους εργαζόμενους των γύρω περιοχών λόγω των πυκνών καπνών που κάλυψαν την ατμόσφαιρα.

Στο σημείο σπεύδουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με ειδικά οχήματα και εξειδικευμένο προσωπικό, καταβάλλοντας προσπάθειες να περιορίσουν το μέτωπο πριν επεκταθεί σε γειτονικές υποδομές.

Οι αρχές έχουν λάβει προληπτικά μέτρα ασφαλείας, ενώ παράλληλα συνιστάται στους πολίτες που βρίσκονται κοντά στο σημείο να διατηρούν κλειστά τα παράθυρα των οικιών τους για την αποφυγή εισπνοής καπνού.