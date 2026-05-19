Αναστάτωση έχει προκληθεί τις τελευταίες ώρες σε Παλαιό Φάληρο, Νέα Σμύρνη, Νέο Κόσμο, Καλλιθέα, Γλυφάδα και Πειραιά λόγω έντονης οσμής υγραερίου.

Το φαινόμενο εντοπίζεται κυρίως στα νότια προάστια της Αττικής, με γραφεία και επιχειρήσεις στις παραπάνω περιοχές να εκκενώνονται προληπτικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο μέχρι στιγμής, ενώ η εταιρεία διανομής αερίου, ENAON, υπογραμμίζει πως δεν έχει υπάρξει κάποια βλάβη.

Η Πυροσβεστική έχει ενημερωθεί για το συμβάν και αναμένεται να εκδώσει σχετική ανακοίνωση. Σημειώνεται, ακόμη, πως τα σχολεία σε Άγιο Δημήτριο και Νέα Σμύρνη εκκενώνονται για λόγους ασφαλείας.

Εκκενώθηκε και το δημαρχείο στο Παλαιό Φάληρο.

Η ανακοίνωση του Δήμου Νέας Σμύρνης – «Μείνετε σε χώρους με κλειστά παράθυρα»

«Έντονη δυσάρεστη οσμή παρατηρείται την τελευταία ώρα στα Νότια Προάστια και συγκεκριμένα στους Δήμους Νέας Σμύρνης, Π. Φαλήρου, Αγ. Δημητρίου, Καλλιθέας, Γλυφάδας, Αλίμου. Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων η οσμή δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου.

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης έχει ενημερώσει τους φορείς της Πολιτείας (Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας) προκειμένου να διαπιστωθεί για τι ακριβώς πρόκειται.

Από την υπηρεσία του ΠΕΡΠΑ (Περιορισμός Ρύπανσης και Εξοικονόμηση Πετρελαίου & Αερίου) πάντως έχει δοθεί η διαβεβαίωση προς τον Δήμο ότι η οσμή δεν είναι αποτέλεσμα επικίνδυνης περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Η μέχρι τώρα σύσταση είναι η παραμονή σε χώρους με κλειστά παράθυρα».

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρακολουθεί το θέμα σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια του προβλήματος.