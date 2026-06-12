Βίντεο: Μπάμπης Πολυχρονιάδης

Σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα στους οδηγούς προκάλεσε ένα περιστατικό που σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στη Λεωφόρο Κηφισίας, όταν ένα επιβατικό αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Το συμβάν έλαβε χώρα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Κηφισιά, ακριβώς στο ύψος του Αμαρουσίου, με τη φωτιά να επεκτείνεται γρήγορα και να καταστρέφει ολοσχερώς το όχημα, προκαλώντας πυκνούς καπνούς που ήταν ορατοί από μεγάλη απόσταση.

Στο σημείο σήμανε αμέσως συναγερμός και έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες ξεκίνησαν αμέσως την επιχείρηση κατάσβεσης προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν τον κίνδυνο έκρηξης ή επέκτασης.

Λόγω του περιστατικού και της παρουσίας των πυροσβεστικών οχημάτων, η κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα της Λεωφόρου Κηφισίας διεξάγεται με μεγάλες καθυστερήσεις, ενώ οι άνδρες της Τροχαίας βρίσκονται στο σημείο για να ρυθμίσουν τη ροή των αυτοκινήτων.

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