Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε πολύ κοντινή απόσταση από τον εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού.

Η εστία της φωτιάς εντοπίστηκε στον χώρο στάθμευσης που βρίσκεται πλησίον των αρχαιοτήτων. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως έξι πυροσβεστικά οχήματα με 16 άνδρες, οι οποίοι επιχείρησαν με ταχύτητα και κατάφεραν να θέσουν τις φλόγες υπό πλήρη έλεγχο προτού λάβουν επικίνδυνες διαστάσεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά προκλήθηκε από τεχνική βλάβη που παρουσιάστηκε σε μετασχηματιστή ηλεκτρικού ρεύματος της περιοχής.

Λόγω της πυκνότητας των καπνών και για καθαρά προληπτικούς λόγους ασφαλείας, κρίθηκε αναγκαία η ολιγόλεπτη εκκένωση του αρχαιολογικού χώρου από τους επισκέπτες και το προσωπικό.

Παράλληλα, εξαιτίας της βλάβης στον μετασχηματιστή, καταγράφηκαν προσωρινές διακοπές και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε αρκετές περιοχές του Ηρακλείου.

Πηγή: neakriti