Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα επιχείρηση του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) στο κέντρο της Αθήνας, μετά τον εντοπισμό ύποπτης τσάντας.

Το αντικείμενο βρέθηκε στην οδό Χαβρίου, κοντά στη συμβολή με την οδό Κολοκοτρώνη, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ.

Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι πυροτεχνουργοί του ΤΕΕΜ πραγματοποιούν τους προβλεπόμενους ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί το περιεχόμενο της τσάντας και εάν συντρέχει λόγος ανησυχίας.