Συναγερμός ήχησε στις Αρχές αργά το απόγευμα της Τετάρτης (25/3), όταν στην περιοχή της Πεύκης εντοπίστηκε οβίδα σε υπό ανέγερση οικοδομή.

Άμεση κινητοποίηση των Αρχών

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και ειδικό κλιμάκιο πυροτεχνουργών, οι οποίοι ανέλαβαν την επιχείρηση αξιολόγησης και εξουδετέρωσης του επικίνδυνου ευρήματος.

Για λόγους ασφαλείας, οι Αρχές προχώρησαν άμεσα στη διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Δημοκρατίας, από το ύψος της οδού Σαλαμίνος.

Σημειώνεται ότι η περιοχή αποκλείστηκε προληπτικά, ενώ ζητήθηκε από τους κατοίκους να διατηρήσουν απόσταση μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.