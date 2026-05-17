Αναστάτωση προκλήθηκε στην Ξάνθη με 17χρονη που έπεσε από την πεζογέφυρα της Εκτενεπόλ (νέος οικισμός), το απόγευμα της Κυριακής (17/05).

Λίγο μετά τις 17:00 περαστικοί και κάτοικοι της περιοχής άκουσαν τις φωνές της ανήλικης και αμέσως ειδοποίησαν την Αστυνομία, την Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.

Το νεαρό κορίτσι έλαβε τις πρώτες βοήθειες από τους διασώστες που έσπευσαν στο σημείο, και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 17χρονη είναι σοβαρά τραυματισμένη στα κάτω άκρα, εξαιτίας της πτώσης.

Πηγή: XanthiNews