Σε αμφισβήτηση τίθεται για ακόμη μία φορά η θωράκιση κρίσιμων υποδομών της χώρας, έπειτα από ένα πρωτοφανές περιστατικό κλοπής που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστοι δράστες κατάφεραν να παραβιάσουν την περίφραξη το απόγευμα της Παρασκευής, να φορτώσουν σε όχημα καρούλια με καλώδιο οπτικών ινών που προορίζονταν για το Σύστημα Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής (VCRS) (Voice Communication & Recording System).

Η αφαίρεση του συγκεκριμένου υλικού προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς προοριζόταν για την εγκατάσταση του νέου συστήματος επικοινωνιών και καταγραφής εναέριας κυκλοφορίας (VCRS). Πρόκειται για μια εξαιρετικά κρίσιμη υποδομή για τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας.

Το σύστημα αυτό εξασφαλίζει τη σταθερή, ασφαλή και αδιάλειπτη επικοινωνία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας με τα αεροσκάφη, καθώς και με άλλα κέντρα ελέγχου.

Η εξέλιξη αυτή φέρνει στο προσκήνιο τα σοβαρά ελλείμματα στα μέτρα φύλαξης μιας κομβικής κρατικής υπηρεσίας.

Παρά το γεγονός ότι την ευθύνη επιτήρησης φέρει ιδιωτική εταιρεία security βάσει σχεδιασμού της ΥΠΑ, η δράση των φυλάκων περιορίζεται θεσμικά στην αποτροπή και την ειδοποίηση των αρχών, καθώς η δυνατότητα άμεσης επέμβασης ανήκει αποκλειστικά στην Ελληνική Αστυνομία.

Το γεγονός ότι οι εισβολείς έδρασαν χωρίς να εμποδιστούν αναδεικνύει την ανάγκη για άμεση αναθεώρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας, αλλά και για ταχύτατη αντικατάσταση των υλικών που εκλάπησαν, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ομαλή διεξαγωγή των αερομεταφορών.

Παράλληλα, εκφράζονται φόβοι για ενδεχόμενες νέες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση ενός έργου που ταλανίζεται επί χρόνια από τη γραφειοκρατία.

Πιο συγκεκριμένα το σύστημα VCRS παρέμενε για μεγάλο διάστημα αδρανές σε αποθήκες λόγω διοικητικών αγκυλώσεων, τεχνικών ασυμβατοτήτων και καθυστερήσεων στις συμβατικές τροποποιήσεις.

Σημειώνεται πως η αναγκαιότητα άμεσης ενεργοποίησής του σήμανε μετά το σοβαρό «μπλακ άουτ» στο FIR Αθηνών, το οποίο οδήγησε την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την επιτροπή εμπειρογνωμόνων στην απόφαση για κατεπείγουσα μετάβαση σε τεχνολογία VoIP.

Το νέο VCRS βρίσκεται ήδη σε φάση υλοποίησης. Στις 16 Μαρτίου 2026 υπογράφηκε σύμβαση δωρεάς ύψους 3,8 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος στα Κέντρα Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας της ΥΠΑ.

Ωστόσο, η αφαίρεση του υλικού παραμονές της ολοκλήρωσης του έργου φέρνει ξανά εμπόδια σε μια μεταρρύθμιση που παραμένει εκκρεμής.