Συναγερμός έχει σημάνει στη Μυτιλήνη για την εξαφάνιση ενός νεαρού κτηνοτρόφου από την περιοχή της Άγρας. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας stonisi.gr, τα ίχνη του 24χρονου αγνοούνται από το βράδυ του Σαββάτου.

Ο νεαρός φέρεται να επικοινώνησε με τη μητέρα του περίπου στις 20:00, ενημερώνοντάς την ότι βρισκόταν στα ζώα, όπου είχε μεταβεί από τις πρωινές ώρες. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής.

Η εξαφάνισή του δηλώθηκε στις αστυνομικές αρχές από τους στενούς συγγενείς του, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει επιχείρηση εντοπισμού στην ευρύτερη περιοχή.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και διεξάγονται με κάθε διαθέσιμο μέσο, ενώ παράλληλα οι αρχές λαμβάνουν καταθέσεις από οικεία πρόσωπα, προκειμένου να συγκεντρώσουν στοιχεία που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό του νεαρού.