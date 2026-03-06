Συναγερμός σήμανε στο Ακρωτήρι της Κύπρου λίγο πριν τις 10:00 το πρωί. Ήχησαν ξανά οι σειρήνες το πρωί της Παρασκευής.

Μεγάλη ήταν η αναστάτωση που προκλήθηκε στους κατοίκους της περιοχής, όπου βρίσκονται κοντά στην βρετανική βάση.

Έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα από τον Δήμο Κουρίου. Αναλυτικά το μήνυμα: «Μόνο για τους κατοίκους Ακρωτηρίου Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας. Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης.

Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες».

Μετά από περίπου 25 λεπτά ο συναγερμός έληξε και οι περιορισμοί στις κινήσεις αφαιρέθηκαν. Ωστόσο, οι κάτοικοι βρίσκονται εν αναμονή επίσημης ενημέρωσης σχετικά με νέο συναγερμό.