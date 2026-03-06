Συναγερμός σήμανε στο Ακρωτήρι της Κύπρου λίγο πριν τις 10:00 το πρωί. Ήχησαν ξανά οι σειρήνες το πρωί της Παρασκευής.
Μεγάλη ήταν η αναστάτωση που προκλήθηκε στους κατοίκους της περιοχής, όπου βρίσκονται κοντά στην βρετανική βάση.
Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες».
Μετά από περίπου 25 λεπτά ο συναγερμός έληξε και οι περιορισμοί στις κινήσεις αφαιρέθηκαν. Ωστόσο, οι κάτοικοι βρίσκονται εν αναμονή επίσημης ενημέρωσης σχετικά με νέο συναγερμό.