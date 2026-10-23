Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής (23/10) στο κέντρο της Αθήνας, όταν εντοπίστηκε μια ύποπτη χάρτινη σακούλα στην οδό Σισίνη, ακριβώς πίσω από το κτήριο της πρεσβείας της Αυστραλίας.

Στο σημείο μεταβαίνει άμεσα εξειδικευμένο κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.) για τη διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων ασφαλείας.

Η αμεσότητα της κινητοποίησης κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω της κοντινής απόστασης με τη Πρεσβεία της Αυστραλίας, προκειμένου να αποκλειστεί κάθε πιθανός κίνδυνος.