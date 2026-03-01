Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής (1/3), στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, όταν πυκνοί καπνοί εμφανίστηκαν στον δεύτερο όροφο του κτηρίου όπου λειτουργεί η Καρδιολογική Κλινική.

Πυκνοί καπνοί στον δεύτερο και τρίτο όροφο του Νοσοκομείου

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του messolonghinews, πυκνοί καπνοί κάλυψαν τον δεύτερο όροφο του νοσηλευτικού ιδρύματος, όπου λειτουργεί η Καρδιολογική Κλινική, πιθανότατα έπειτα από βραχυκύκλωμα. Η επέμβαση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση.

Οι καπνοί επεκτάθηκαν και στον τρίτο όροφο όπου βρίσκεται η Παθολογική Κλινική, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί άμεσα το προσωπικό του νοσοκομείου.

Μεταφορά ασθενών στο ισόγειο

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική, ενώ για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκαν ασθενείς από τους πιο πάνω ορόφους στο ισόγειο του Νοσοκομείου με τη συνδρομή των πυροσβεστών και του υγειονομικού προσωπικού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται.