Συναγερμός σήμανε στις 07:40 το πρωί της Πέμπτης 12/2, όταν ένας άνθρωπος έπεσε στις ράγες του μετρό στο Σύνταγμα, στη γραμμή 2 προς Ελληνικό. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για γυναίκα που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της

Ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 2 είναι εκτός λειτουργίας και δεν υπάρχει ανταπόκριση με τη Γραμμή 3.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ: «Σας ενημερώνουμε, πως στη Γραμμή 2 του Μετρό η κυκλοφορία προσωρινά διεξάγεται στα τμήματα Ανθούπολη-Πανεπιστήμιο και Ακρόπολη-Ελληνικό, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας στον σταθμό Σύνταγμα. Ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 2 είναι εκτός λειτουργίας και δεν υπάρχει ανταπόκριση με τη Γραμμή 3. Ο σταθμός Σύνταγμα για τη Γραμμή 3 είναι ανοιχτός».