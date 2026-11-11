Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Τετάρτης σε εκπαιδευτήριο της Αττικής, όταν συνολικά 25 άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, έπειτα από ατύχημα με χημικές ουσίες κατά τη διαδικασία καθαρισμού της πισίνας στο Κορωπί.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 10:30 το πρωί. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η έκλυση επικίνδυνων αναθυμιάσεων προκλήθηκε από λανθασμένη χρήση ή ανάμειξη χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση και τον καθαρισμό της πισίνας.

Στο σημείο σήμανε άμεσα συναγερμός και κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς και ειδικό κλιμάκιο της ΕΜΑΚ, προκειμένου να συνδράμουν στην αντιμετώπιση του περιστατικού, να εξαερίσουν και να διασφαλίσουν τον χώρο.

Από τις αναθυμιάσεις επηρεάστηκαν 15 μαθητές, οι οποίοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο Παίδων για την παροχή ιατρικής φροντίδας και παρακολούθηση. Παράλληλα, σε νοσοκομείο μεταφέρθηκαν και 10 ενήλικες που βρίσκονταν στον χώρο και παρουσίασαν αντίστοιχα αναπνευστικά προβλήματα.

Στο σημείο επιχειρεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ για λόγους ασφαλείας εκκενώθηκαν το δημοτικό σχολείο και το νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν τα χημικά, οδηγώντας στο ατύχημα.