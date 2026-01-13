Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Τρίτης στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπου ένας άνδρας ηλικίας περίπου 70 ετών, είχε ανέβει στη μεγάλη σκάλα του Νοσοκομείου και απειλούσε να πέσει στο κενό.

Ισχυρές Αστυνομικές Δυνάμεις στο σημείο

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι Αρχές με αστυνομικούς να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία μαζί του, προσπαθώντας να τον μεταπείσουν και να τον ηρεμήσουν, ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε τραγική εξέλιξη, σύμφωνα με ρεπορτάζ του thenewspaper.

Στο Νοσοκομείο επικράτησε έντονη αναστάτωση, με το προσωπικό και τους πολίτες να παρακολουθούν με αγωνία τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν.

Κατέβηκε μόνος του

Μετά από λίγη ώρα, ο άνδρας κατέβηκε τελικά μόνος του από τον τρίτο όροφο του κτηρίου του Νοσοκομείου Βόλου, από την πλευρά της οδού Αθανασάκη, σύμφωνα με ρεπορτάζ του taxydromos. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Νωρίς το μεσημέρι είχε μεταβεί στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, ζητώντας να εξεταστεί.

Iατροί, νοσηλευτές αλλά και συνοδοί ασθενών προσπάθησαν να τον μεταπείσουν. Του ζητούσαν να κατεβεί τις σκάλες όμως εκείνος έδειχνε αμετάπειστος. Άνδρες του ΑΤ Βόλου έφτασαν στο σημείο για να τον αποτρέψουν να κάνει κακό στον εαυτό του. Ο άνδρας τελικά κατέβηκε μόνος του και αυτή την ώρα οδηγείται στην αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας.

