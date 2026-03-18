Ένα σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε το πρωί της Τετάρτης (18/3), όταν ένα παιδί τριών ετών μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Παίδων, στην Αθήνα, έχοντας καταπιεί ένα ξυραφάκι.

Άμεση κινητοποίηση των ιατρών

Ειδικότερα, σύμφωνα με ρεπορτάζ που μεταδόθηκε από τον Alpha, οι γονείς του παιδιού ενημέρωσαν το ιατρικό προσωπικό κατά την άφιξή τους ότι το παιδί είχε καταπιεί το αιχμηρό αντικείμενο, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τους ιατρούς.

Χειρουργική επέμβαση

Πραγματοποιήθηκε άμεσα ακτινογραφικός έλεγχος, ώστε να αξιολογηθεί η κατάσταση και στη συνέχεια το παιδί οδηγήθηκε στο χειρουργείο και υπεβλήθη σε επέμβαση. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η επέμβαση ήταν επιτυχής και το παιδί έχει πλέον διαφύγει τον κίνδυνο.

