Βίντεο / Φωτογραφία: Αλέξης Σφαέλος

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής (20/9) στις 19:20 στο Ψυχικό, επί των οδών Αθανασιάδου και Δάφνης, μετά από φωτιά που σημειώθηκε σε κάδο απορριμμάτων.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στην πυροσβεστική.

Στο σημείο μετέβησαν έξι (6) πυροσβέστες με δύο οχήματα, που προχώρησαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Ακολουθούν βίντεο και φωτογραφία της «Ζούγκλας» από το σημείο, με την πυροσβεστική να επιχειρεί: