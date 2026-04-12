Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής του Πάσχα στο Ρέθυμνο, όταν ένα παιδί 10 ετών έπεσε σε πηγάδι στο χωριό Μελισουργάκι, νότια του Περάματος.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ και του ΕΚΑΒ για τη διάσωση του μικρού παιδιού. Ευτυχώς, σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, πριν φτάσουν οι διασώστες, οι γονείς του παιδιού κατάφεραν να το ανασύρουν από το πηγάδι.

Το παιδί είχε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας του.