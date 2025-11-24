Συναγερμός έχει σημάνει στον Άλιμο, μετά από επιθέσεις και σεξουαλικές παρενοχλήσεις που έχουν σημειωθεί σε βάρος γυναικών, από άνδρα που κυκλοφορεί στην περιοχή.

Μια γυναίκα, κατήγγειλε στις 20 Νοεμβρίου, πως δέχτηκε επίθεση από έναν μελαψό άνδρα, μετρίου αναστήματος, στις 6 το πρωί στον Άλιμο, την ώρα που η ίδια κατευθυνόταν προς τη δουλειά της.

Συγκεκριμένα, το θύμα της σεξουαλικής παρενόχλησης ανέφερε πως ο άνδρας προσπάθησε να τη φιλήσει ενώ την θώπευσε.

«Είχα πάρει το λεωφορείο για να φτάσω στη δουλειά μου. Στις 06:25 κατέβηκα από το λεωφορείο και ενώ προχωρούσα, αντιλήφθηκα την παρουσία ενός άντρα. Στην αρχή δεν κατάλαβα ότι με ακολουθούσε, αλλά λίγα μέτρα πιο κάτω με πλησίασε, χωρίς να μου μιλήσει με άρπαξε, με φίλησε στο στόμα και με χούφτωσε στα γεννητικά μου όργανα», λέει ένα από τα θύματά του στο MEGA.

«Εγώ άρχισα να φωνάζω, τον απώθησα με τα χέρια μου και εκείνος έφυγε τρέχοντας. Αμέσως κατευθύνθηκα προς τη δουλειά μου και κάλεσα το 100. Δεν ξέρω αν είμαι σε θέση να τον αναγνωρίσω από την ταραχή μου. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι είχε μία τσάντα πλάτης, μαύρη πιθανόν, με ένα σχεδιάκι λευκό, είχε μελαμψό – σοκολατί χρώμα, μαύρα μαλλιά και θεωρώ ήταν αλλοδαπός πιθανόν γύρω στα 30 από τα χαρακτηριστικά που μπόρεσα να συγκρατήσω».

Ο άνδρας αναζητείται από τις Αρχές, ενώ κατηγορείται και για σεξουαλικές επιθέσεις σε άλλες γυναίκες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συγκεκριμένος δράστης φέρεται να έχει επιτεθεί σε δύο ακόμη γυναίκες, στην ευρύτερη περιοχή του Αλίμου.

Στο MEGA μίλησε και η αδελφή του θύματος, η οποία είπε πως η αδελφή της βρίσκεται ακόμα σε σοκ.

«Την έπιασε στο στήθος και στα γεννητικά όργανα. Τον έσπρωξε, φώναξε και έτρεξε προς τη δουλειά της. Της είπαν ότι έχει ξανασυμβεί. Είναι ακόμα σε σοκ, φοβάται να βγει έξω», περιέγραψε η αδερφή του θύματος.

Πηγή: MEGA