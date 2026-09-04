Νέα φωτιά στις ήδη εύθραυστες ελληνοτουρκικές σχέσεις βάζει η Άγκυρα, με αφορμή την κατασκευή του φράχτη στον Έβρο. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η «Καθημερινή», η Τουρκία προχώρησε σε επίσημη διαμαρτυρία προς την Ελλάδα, αμφισβητώντας ουσιαστικά τη χωροθέτηση του φράχτη σε συγκεκριμένα τμήματα της μεθορίου.

Στο επίκεντρο βρίσκονται επτά σημεία στον κεντρικό Έβρο, συνολικού μήκους περίπου 5 χιλιομέτρων. Η ελληνική πλευρά τα θεωρεί τμήμα της ελληνικής επικράτειας, ενώ η Άγκυρα υποστηρίζει ότι βρίσκονται σε τουρκικό έδαφος.

Πρόκειται για μια διαφωνία που αγγίζει ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα: τη χάραξη της ίδιας της συνοριακής γραμμής. Ο ποταμός Έβρος αποτελεί το φυσικό σύνορο των δύο χωρών, όμως οι μεταβολές στην κοίτη του έχουν δημιουργήσει εδώ και χρόνια ερωτήματα για την ακριβή θέση της οριογραμμής σε συγκεκριμένα σημεία.

Γιατί έμειναν «κενά» στον φράχτη

Το ζήτημα είχε ως αποτέλεσμα να μην κατασκευαστεί εξαρχής μόνιμος φράχτης στα συγκεκριμένα σημεία. Το έργο στον κεντρικό Έβρο, μήκους περίπου 35 χιλιομέτρων, ξεκίνησε το 2023 και ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2025, ωστόσο τα επτά επίμαχα τμήματα παρέμεναν εκτός της μόνιμης κατασκευής.

Η ελληνική πλευρά είχε εξετάσει ακόμη και την τοποθέτηση προσωρινού, μετακινούμενου εμποδίου, ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί σε περίπτωση που προέκυπτε διαφορετική οριοθέτηση.

Η κατάσταση περιπλέχθηκε ακόμη περισσότερο το 2024, όταν πραγματοποιήθηκε νέα ψηφιακή αποτύπωση της συνοριακής γραμμής. Η συγκεκριμένη διαδικασία ανέδειξε αποκλίσεις σε σχέση με τις παλαιότερες αναλογικές αποτυπώσεις του 1926, ανοίγοντας εκ νέου τον φάκελο της ακριβούς χάραξης των συνόρων.

Η Αθήνα προχωρά – Η Άγκυρα αντιδρά

Παρά την εκκρεμότητα, η ελληνική πλευρά αποφάσισε τους τελευταίους μήνες να κλείσει τα συγκεκριμένα «κενά» και να προχωρήσει στην κατασκευή του φράχτη και στα επτά σημεία, με βάση τη χάραξη που αποτυπώνεται στους ελληνικούς χάρτες.

Μάλιστα, εγκαταλείφθηκε η λύση του προσωρινού εμποδίου και επιλέχθηκε μόνιμη κατασκευή με πασσαλόμπηξη.

Η απόφαση αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη από την Άγκυρα. Η Τουρκία αντέδρασε επίσημα, καταθέτοντας, σύμφωνα με την «Καθημερινή», ρηματική διακοίνωση μέσω του μηχανισμού επαφής Ελλάδας, Τουρκίας και Βουλγαρίας στον μεθοριακό σταθμό του Καπιτάν Αντρέεβο.

Το μήνυμα της τουρκικής πλευράς είναι σαφές: αμφισβητεί τη συγκεκριμένη χάραξη και εγείρει ζήτημα κυριαρχίας σε τμήματα όπου η Ελλάδα θεωρεί ότι δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση ως προς το καθεστώς τους.

Η υπόθεση έχει ήδη περιέλθει σε γνώση της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και των υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Εξωτερικών.

Και ενώ η διπλωματική διαφωνία βρίσκεται πλέον στο τραπέζι, τα έργα στον φράχτη συνεχίζονται κανονικά.

Στον Έβρο, έτσι, ένα τεχνικό ζήτημα χάραξης εξελίσσεται σε νέα δοκιμασία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.