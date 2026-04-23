Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (23/4), στις 18:30, στην οδό Σουλιωτών 22 και Μπακνανά, στον Νέο Κόσμο.

Ειδικότερα, μια γυναίκα, γεννηθείσα το 1945, είπε στην αστυνομία ότι ο γιος της, γεννημένος το 1971, την χτύπησε. Η 81χρονη τόνισε ότι ο 55χρονος είναι χρήστης ουσιών αλλά και ότι μέσα στο σπίτι υπάρχει και όπλο.

Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις, με την επιχείρηση να βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος δεν απειλεί αλλά δεν συνεργάζεται με τις Αρχές, Πιθανώς, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Η 81χρονη αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα και σύμφωνα με πληροφορίες έχει έναν μώλωπα στο μάτι.