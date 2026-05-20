Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για τον εντοπισμό ενός αγνοούμενου ορειβάτη στον Όλυμπο. Ο 25χρονος με καταγωγή από την Ισπανία κατευθυνόταν από το καταφύγιο προς την κορυφή του βουνού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ίχνη του έχουν χαθεί από το απόγευμα της Τετάρτης (20/05). Ο πατέρας του 25χρονου έχει ήδη δηλώσει την εξαφάνισή του στο Προξενείο της Ισπανίας.

Σημειώνεται πως η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε κατά τις 17:00 το απόγευμα και για την επιχείρηση αναζήτησης έχουν κινητοποιηθεί 14 πυροσβέστες από την Π.Υ. Λιτοχώρου, Ο.Ο.Ε.Δ. από την 2η και την 8η Ε.Μ.Α.Κ. και ομάδα Σ.μη.Ε.Α. από την ΠΕ.ΠΥ.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας ως συνδρομή στην ΕΛ.ΑΣ.

Στη μάχη της αναζήτησης του 25χρονου συνδράμει και drone, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.