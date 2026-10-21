Έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει το απόγευμα της Τετάρτης (21/10) στον Πειραιά, καθώς η ύποπτη βαλίτσα που εντοπίστηκε, ελέγχθηκε και ήταν άδεια. Επίσης, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ειδικό κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), που προχώρησε στον απαραίτητο έλεγχο της εγκαταλελειμμένης βαλίτσας, χωρίς να διαπιστώσει κάτι ύποπτο.

Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στον αποκλεισμό της γύρω περιοχής για λόγους ασφαλείας. Η ετοιμότητα των Αρχών ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς είχε προηγηθεί νωρίτερα έκρηξη σε είσοδο πολυκατοικίας στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος, με τέσσερις τραυματίες.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία, η κυκλοφορία των οχημάτων είχε διακοπεί στη διασταύρωση της λεωφόρου Ηρώων Πολυτεχνείου με την οδό Καραολή & Δημητρίου, ενώ δυνάμεις της Τροχαίας βρέθηκαν στο σημείο και διοχέτευσαν τα αυτοκίνητα σε εναλλακτικές διαδρομές.