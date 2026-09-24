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Προληπτική απομάκρυνση 70 ενοίκων 8όροφου ξενοδοχείου, επί της οδού Καποδιστρίου στον Πειραιά, λόγω καπνών.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα τα ξημερώματα, 24 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 02:00. Κινητοποιήθηκαν επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Κατά την άφιξή τους οι πυροσβέστες εντόπισαν καπνό να εξέρχεται από τον αεραγωγό ισογείου δωματίου, έχοντας επηρεάσει και τους υπερκείμενους ορόφους.

Για προληπτικούς λόγους ζητήθηκε η απομάκρυνση των 70 ενοίκων του 8όροφου ξενοδοχείου και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε αερισμός του κτηρίου. Μετά τον αερισμό του κτηρίου, οι ένοικοι επέστρεψαν στα δωμάτιά τους.

Για την διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.