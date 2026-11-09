Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (9/11) στο λιμάνι του Πειραιά, έπειτα από προειδοποιητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Blue Star 1». Οι αρχές τέθηκαν άμεσα σε κατάσταση ετοιμότητας, εφαρμόζοντας πιστά τα σχετικά πρωτόκολλα ασφαλείας.

Το πλοίο βρισκόταν προσδεδεμένο στην πύλη Ε1 και ετοιμαζόταν να εκτελέσει το προγραμματισμένο δρομολόγιο των 18:00 με προορισμό τη Σύρο, την Πάτμο, τη Λέρο, την Κω και τη Ρόδο. Μόλις έγινε γνωστή η απειλή, δόθηκε αμέσως εντολή εκκένωσης. Η διαδικασία αποβίβασης ολοκληρώθηκε συντεταγμένα για τους 875 επιβάτες και τα 83 μέλη του πληρώματος. Στο γκαράζ του πλοίου ήταν ήδη φορτωμένα 89 Ι.Χ. αυτοκίνητα, 110 φορτηγά, 12 δίκυκλα και ένα μίνι μπας.

Στον χώρο επιχειρούν στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), συνεπικουρούμενα από ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο ανίχνευσης εκρηκτικών υλών. Οι έρευνες σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του πλοίου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για πραγματική απειλή ή για κακόγουστη φάρσα, πριν επιτραπεί εκ νέου η επιβίβαση και ο απόπλους.