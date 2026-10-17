Δύο νεαροί από τη Δανία έχασαν τον προσανατολισμό τους το απόγευμα του Σαββάτου στον Ψηλορείτη κατά τη διάρκεια ορειβασίας και επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στις έρευνες συμμετέχουν δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, οι οποίοι επικεντρώνονται στην ορεινή περιοχή πάνω από τη Λοχριά. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες, ηλικίας περίπου 30 ετών, εξέπεμψαν σήμα κινδύνου μέσω του 112.

Στην περιοχή του Ψηλορείτη επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες και συννεφιά, συνθήκες που λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια των ερευνών. Ωστόσο, δεν σημειώνεται βροχή αυτή την ώρα, γεγονός που βοηθά την επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την προσπάθεια εντοπισμού των δύο νεαρών τουριστών.

Πηγή: Nea Kriti