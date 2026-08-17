Από θαύμα γλίτωσε κυριολεκτικά ένας ψαροντουφεκάς στον Σαρωνικό, όταν φουσκωτό σκάφος πέρασε κυριολεκτικά από πάνω του.

Ακολουθεί σχετικό βίντεο καθώς και δήλωση του προέδρου της ΠΕΠΙΕΘ, Γιώργου Βάλλη.

Δήλωση του προέδρου της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ., Γιώργου Βάλλη

«Συναγερμός στον Σαρωνικό: από θαύμα δεν θρηνήσαμε άνθρωπο. Ένας ψαροντουφεκάς βρισκόταν σε κατάδυση, με τη σημαδούρα και την προβλεπόμενη σήμανση στην επιφάνεια, όταν φουσκωτό σκάφος πέρασε κυριολεκτικά από πάνω του.

Ο χειριστής, όπως φαίνεται, δεν αντιλήφθηκε ούτε τη σημαδούρα ούτε τον άνθρωπο που βρισκόταν κάτω από την επιφάνεια. Ένα ελάχιστο λάθος χειρισμού ή μια στιγμή απροσεξίας θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε τραγωδία.

Στον Σαρωνικό, όπου η κίνηση των σκαφών είναι ιδιαίτερα αυξημένη, δεν χωρούν άγνοια, απροσεξία και επιπολαιότητα. Όποιος χειρίζεται σκάφος οφείλει να γνωρίζει τους κανόνες, να έχει συνεχή οπτική επιτήρηση και να αντιλαμβάνεται ότι μια σημαδούρα δύτη δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο, αλλά σήμα κινδύνου και προειδοποίηση ότι κάτω από την επιφάνεια βρίσκεται άνθρωπος.

Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε να γίνει το κακό για να αναρωτηθούμε μετά ποιος έφταιξε.

Σήμερα ήταν ένας άνθρωπος που στάθηκε τυχερός. Αύριο μπορεί να μην υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Η ασφάλεια στη θάλασσα είναι ευθύνη όλων μας.

Η σημασία της σήμανσης και η υποχρέωση κίνησης σε περιορισμένη ακτίνα από τη σημαδούρα προβλέπονται στις οδηγίες ασφαλείας για το ψαροντούφεκο».