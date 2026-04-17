Σήμερα στις 11:00 το πρωί αναμένεται να βρεθούν στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εκπρόσωποι των αγροτών της Λέσβου, προκειμένου να συναντηθούν με τον υπουργό Μαργαρίτη Σχοινά, ο οποίος τους προσκάλεσε.

Τις τελευταίες τρεις ημέρες οι κτηνοτρόφοι στη Λέσβο έχουν προχωρήσει σε κινητοποιήσεις και σε μερικό μπλόκο του λιμανιού του νησιού.

Οι κτηνοτρόφοι ζητούν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση των κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στο νησί. Παράλληλα, εμφανίζονται συγκρατημένοι, επισημαίνοντας πως «υπήρξε ανταπόκριση, αλλά όχι λύση».

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται στην Μυτιλήνη και για ακόμη μία ημέρα δεν πραγματοποιήθηκαν φορτοεκφορτώσεις φορτηγών, με την επιβατική κίνηση ωστόσο να διεξάγεται κανονικά.

Ακόμη, σημειώνεται ότι η Ομοσπονδία Λεσβιακών Συλλόγων Αττική πρόκειται να απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση έξω από το υπουργείο, σήμερα στις 10:00.

Οικονομική στήριξη για τυροκομικές επιχειρήσεις στη Λέσβο

Η κυβέρνηση ενεργοποιεί οικονομική ενίσχυση για τις επιχειρήσεις τυροκομίας στη Λέσβο που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα λόγω αφθώδους πυρετού. Η οικονομική στήριξη θα χορηγηθεί μέσω ειδικού προγράμματος αποζημιώσεων ύψους 8 εκατ. ευρώ για το διάστημα από 15 Μαρτίου έως 5 Απριλίου.

Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, που συνυπογράφουν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς (ΦΕΚ Β’ 2146/16.4.2026), ενεργοποιεί ένα στοχευμένο πλαίσιο στήριξης, ως απάντηση στην απαγόρευση διάθεσης γαλακτοκομικών προϊόντων που επιβλήθηκε στα τέλη Μαρτίου με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι επιχειρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή τυριού στη Λέσβο και προμηθεύτηκαν γάλα από τοπικούς παραγωγούς κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα.

Η ενίσχυση θα καταβληθεί με τη μορφή αποζημίωσης και θα βασίζεται στην αποδεδειγμένη απώλεια εισοδήματος των επιχειρήσεων.