Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των αμυντικών δεσμών και της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης πραγματοποίησε συνάντηση με σπουδαστές του Σχολείου Επιμόρφωσης Νέων Ανώτατων Αξιωματικών CAPSTONE των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής τους στη χώρα μας.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις τρέχουσες προκλήσεις ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων, με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ να αναλύει τον σταθεροποιητικό ρόλο των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και τη σημασία των διεθνών συνεργασιών για τη διατήρηση της ειρήνης.

Από την πλευρά τους οι Αμερικανοί αξιωματικοί είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ελλάδας, καθώς και για το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και επιχειρησιακής ετοιμότητας που χαρακτηρίζει το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η συνάντηση αυτή υπογραμμίζει τη διαρκή δέσμευση των δύο χωρών για την προάσπιση κοινών αξιών και τη θωράκιση της σταθερότητας σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, αναδεικνύοντας παράλληλα το κύρος της ελληνικής στρατιωτικής ηγεσίας στο διεθνές στερέωμα.

Σημειώνεται πως μέσα από τέτοιου είδους επαφές, εδραιώνεται η αμοιβαία κατανόηση και προωθείται η ανταλλαγή πολύτιμων εμπειριών μεταξύ των ανώτατων στελεχών, ενισχύοντας τους δεσμούς εμπιστοσύνης που διέπουν τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις στον τομέα της άμυνας.