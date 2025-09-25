O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση γνωριμίας στη Νέα Υόρκη με τη διορισθείσα νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία θα ορκιστεί τη Δευτέρα και αναμένεται να αφιχθεί στην Αθήνα, στα τέλη Οκτωβρίου.

Παράλληλα, τον σημαντικό ρόλο της Ελλάδας ως πολιτική, εμπορική και ενεργειακή γέφυρα μεταξύ Ινδίας, χωρών του Κόλπου και Ευρώπης, αλλά και ως φυσικό επενδυτικό προορισμό για τις χώρες του Κόλπου στην Ευρώπη, επισήμανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα σχόλιά του έγιναν κατά τη διάρκεια της συνάντησης που διοργάνωσαν το Atlantic Council και ο Όμιλος Antenna, με θέμα την εμβάθυνση της συνεργασίας της Ε.Ε. με τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (Gulf Cooperation Council), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας AEGGIS (Alliance for Europe-Gulf Geopolitics & Investments Summit).