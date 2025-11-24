Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας πραγματοποίησε συνάντηση στα γραφεία της, με τον πρώην Βουλευτή Μαγνησίας Κώστα Μαραβέγια, στο πλαίσιο της ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων για το υπό διαβούλευση πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, το Προεδρείο της ΕΣΠΕΘ ανέπτυξε τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, επισημαίνοντας σημεία του νομοσχεδίου που χρήζουν βελτίωσης, διόρθωσης ή περαιτέρω αποσαφήνισης, ιδίως στα πεδία:

Βαθμολογικής εξέλιξης όλων των κατηγοριών στελεχών και την επίμαχη δημιουργία του Σώματος Υπαξιωματικών,

Μισθολογικής εξέλιξης όλων των κατηγοριών στελεχών για ΑΣΕΙ, ΑΣΣΥ, ΕΜΘ και ΕΠΟΠ,

Υπηρεσιακών θεμάτων και συνθηκών εργασίας,

Θεμάτων μέριμνας προσωπικού και οικογενειών στρατιωτικών

Όπως ενημερώνει η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο κ. Μαραβέγιας άκουσε με προσοχή τις τοποθετήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εξέφρασε την πρόθεσή του να συμβάλει, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, στην ανάδειξη των δίκαιων αιτημάτων των στελεχών, επισημαίνοντας τη σημασία ενός νομοθετικού πλαισίου που θα στηρίζει ουσιαστικά το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η ΕΣΠΕΘ από την πλευρά της τόνισε ότι θα συνεχίσει τον θεσμικό της ρόλο, καταθέτοντας τεκμηριωμένες προτάσεις και διατηρώντας ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με όλους τους πολιτικούς και υπηρεσιακούς φορείς, με μοναδικό γνώμονα την προάσπιση των συμφερόντων των εν ενεργεία στρατιωτικών.

Σημειώνεται πως στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος της ΕΣΠΕΘ Χρήστος Καρανάσιος, ο Αντιπρόεδρος Λεωνίδας Κολονιώτης, ο Γενικός Γραμματέας Νίκος Τσιρογιάννης και το μέλος Δημήτρης Κυρίτσης ενώ τον κ. Μαραβέγια συνόδευε ο Γενικός Σύμβουλος της ΠΟΥΕΘΑ και εργαζόμενος στο 304 ΠΕΒ, κ. Γιώργος Βογιατζής.

Η Ένωση ευχαρίστησε τον κ. Μαραβέγια για την επίσκεψη και το διαχρονικά αποδεδειγμένο και έμπρακτο ενδιαφέρον του για τα θέματα του προσωπικού, ενώ συμφωνήθηκε να υπάρξει εκ νέου επικοινωνία στην πορεία της διαβούλευσης αλλά και της συζήτησης στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας του πολυνομοσχεδίου.